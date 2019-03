Cel mai profitabil depozit în criptomonede din lume. BlockFi a lansat depozite la 6,2%

09:50

Al 12-lea an consecutiv scade numărul de studenți în universitățile din Moldova. În acest an numărul s-a redus cu încă 5 mii față de anul precedent și a ajuns la doar 60,6 mii, cea ce este de 2,1 ori mai puțin decât acum 12 ani când numărul lor maxim a atins nivelul de 128 mii