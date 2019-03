Meteorologii prognozează vânt puternic pentru duminică

09:30

Femeile constituie 30% din numărul total al procurorilor din Republica Moldova. Cea mai mare rată a femeilor-procuror, 146 la număr, sunt încadrate în procuraturile teritoriale, 30 femei-procuror activează în Procuratura Generală, iar alte 21 îşi desfăşoară activitatea în procuraturile specializate. Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale, deşi bărbaţii domină numeric breasla, femeile avansează în funcţii […] The post 30% din procurorii din R.Moldova sunt femei. Deşi bărbaţii domină numeric, femeile avansează în funcţii de conducere appeared first on Moldova.org.