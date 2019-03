În urma unui grav accident de circulaţie, un bărbat în vârstă de 31 de ani a fost preluat astăzi de un echipaj aero –medical SMURD Iaşi

11:30

În ciuda faptului că au fost vehiculate astfel de scenarii în ultima vreme în spațiul public, Năstase a precizat răspicat în cadrul emisiunii „Puterea a patra” că cele două formațiuni – PPDA și PAS – nu vor conclucra cu nici cu PSRM și nici cu PD, așa cum se altfel s-au angajat prin semnarea unui document în acest sens cu doar câteva zile înainte de scrutinul parlamentare „Dumneavoastră de ce insistați pe această problemă? Eu vă cunosc ca un jurnalist bine informat și nu aveți cum să nu fi observat că de-a lungul timpului am zis că nu vom face alianță nici cu PSRM, al cărui președinte informal este chiar Igor Dodon și nu vom face alianță nici cu partidul lui Plahotniuc”, a răspuns Năstase moderatorului emisiunii Gheorghe Gonța, care l-a întrebat despre o eventuală alianță post-electorală cu socialiștii (min 9:15) Năstase l-a întrebat apoi ironic pe moderator dacă îl va întreba și de o eventuală alianță cu Ilan Șor, condamnatul din „furtul miliardului” care a ajuns în Parlament. „După ce am promis oamenilor în campania electorală, am făcut chiar și un angajament scris care s-a produs cu data de 21 februarie (...) cuvântul dat este norma pentru noi în blocul ACUM, este lege. Pentru că ne-am propus încă din 13 septembrie 2015, atunci când am ieșit n PMAN și ne-am angajat să edificăm o alternativă la actuala guvernare, am spus încă de atunci că ne vom ține de cuvânt. Că vom onești, integri și profesioniști”, a declarat Năstase. Poziție tranșantă, fără compromisuri Acesta a reiterat, ușor iritat, că deja ACUM s-a expus pe subiectul excluderii oricărui tip de alianțe post-electorale cu PSRM. „Credeți că după o săptămână de la alegeri vom spune că vom face alianță?”, a întrebat retoric Năstase. El a afirmat că în activitatea politică el este consecvent, spre deosebire de Igor Dodon care în 2016 promitea și se angaja în scris că nu va „colabora cu Plahotniuc”. „Asta spunea Dodon. Diferența dintre el și mine, este că eu sunt omul cuvântului. Eu mă țin de cuvânt. Altfel, țara asta n-ar mai avea nimic (...) Dacă toți în politică am face ca Dodon, ca Plahotniuc, ca Leancă, Ghimpu sau Chirtoacă, unde ar mai ajunge țara asta? Nicăieri! S-ar perpetua aceeași stare proasă a lucrurilor. Iată de ce timpul să vină niște oameni de caracter, care își țin cuvânt și îi respectă pe ci care le-a dat votul”, a mai spus el. El am mai adăugat că prezența în Parlament a opoziției democratice, a unor oameni de calitate care au venit direct din stradă și integrii. „Noi nu facem ce au făcut alți politicieni. De altfel nici nu am fost mulți dintre noi politicieni până acum. „Scenariu PSRM”, trimis la coșul de gunoi Năstase a spus că respectă părerea unor analiști care au îndemnat la o alianță de conjunctură cu PSRM pentru „a distruge PD” și apoi să fie organizate alegeri anticipate, dar a negat un astfel de scenariu. El a precizat că acești analiști au libertatea să spună ce doresc, dar că el și partidele blocului ACUM au o responsabilitate politică. „Eu țin foarte mult la cuântul dat și mi-aș dori foarte mult ca în R. Moldova, oamenii de stat să-și respecte cuvântu dat. Pe de o parte. Pe de altă parte, de ce ar trebui să merg după analizele și expertizele unora? De ce ar trebui să merg după analizele și expertizele altora, dacă în joc sunt niște principii li valori de la care noi nu deviem și pe care nu le negociem. Noi nu le târguim”, a conchis Năstase.