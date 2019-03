Păstorii se pregătesc deja de Paşte

11:00

Astăzi, la ora 7.15, Viorel Mardare a plecat la ceruri. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook Viorel Must Go On. Reamintim că, la începutul lunii august, renumitul regizor a fost diagnosticat cu cancer. Într-un timp record prietenii și susținătorii regizorului moldovean Viorel Mardare s-au solidarizat într-un mod impresionant și au reușit în mai puțin de două zile să adune peste 100 de mii d