Radu Albot a acces în runda doi a turneului ATP Masters 1000 Indian Wells

Tînăra interpretă din Minsk, Zena, va merge în Israel cu piesa Like It. Ea a primit de la juriu 69 de puncte din 70 posibile. În Belarus, în noaptea de 8 martie, a avut loc finala selecției naționale pentru Eurovision-2019. Cîștigătoare a devenit interpreta Zena (Zinaida Kuprianovici) cu piesa Like It. Potrivit rezultatelor votului, interpreta de 16 ani a primit 69 de puncte din 70 posibile. Zena