Incidentul feroviar din Bistriţa. Trenul care a deraiat în timpul nopţii, la o trecere de nivel cu un drum naţional, repus pe şine

Secretarul General de Stat, Radu Burduja, participă, în perioada 5-7 martie curent, la conferința în domeniul consolidării integrităţii „Building Capable and Resilient Institutions to Strengthen our Partnerships”, desfăşurată la Washington, SUA. Evenimentul, care se înscrie în şirul acţiunilor întreprinse de NATO pentru înţelegerea riscurilor de corupţie, impactul acestora în instituţiile […]