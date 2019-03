Localitățile din raionul Ungheni unde se va stinge lumina în perioada 11 – 15 martie

În legătură cu executarea lucrărilor de mentenanţă în reţelele de distribuţie, se va întrerupe livrarea energiei electrice: 11 martie 09.00-16.00: – or. Ungheni, str. B. P. Hasdeu 10, – s. Sinești, Cetireni, Bușila (parţial) 12 martie 09.00-12.00: – or. Ungheni, str. P. Rareș 19 13.00.16.00: – or. Ungheni, str. Burebista 35 09.00-16.00: – s. Sinești, […]

