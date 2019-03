Ce sa nu faci de Sfintii 40 de Mucenici astăzi 9 martie 2019

Pe data de 9 martie, crestinii sarbatoresc Sfintii 40 de Mucenici. In aceasta zi se prepara mucenici, care pot fi fierti in apa sau pot fi facuti din coca si apoi pusi la copt. Mucenicii gatiti vor fi impartiti familiei, cunostintelor, oamenilor sarmani. Tot cu acest prilej sunt pomeniti mortii. Exista unele traditii si obiceiuri pe care oamenii le respecta in aceasta zi. De asemenea, sunt unele lucruri pe care crestinii nu trebuie sa le faca pe data de 9 martie cand sunt sarbatoriti Sfintii 40 de Mucenici. Afla care sunt acestea.

