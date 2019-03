Cuvinte de dragoste pentru femei

11:30

Luptătoarea Anastasia Nichita a devenit în premieră campioană europeană Under 23. La Novi Sad (Serbia), ea a repurtat 3 victorii: cu Anna Fabian (Serbia), Zelfira Sadraddinova (Rusia) și Anhelina Lysak (Ucraina). • În finala contra Anhelinei Lysak, Anastasia Nichita s-a impus cu 7-2. În 2017 și 2018, luptătoarea moldoveancă s-a clasat pe locul 2 la Europenele Under 23.Anastasia Nichita a concurat până acum la 10 Campionate Mondiale și Europene la nivel de cadeți, tineret sau Under 23 și de fieca...