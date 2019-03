Ce se ascunde în spatele colecției Mystic, creată de un designer iscusit român din NYC?

05:00

Candidatul la alegerile parlamentare din R. Moldova, Alin Patron, a ieșit azi într-un live în fața diasporei, unde face lumină în contraversatul dosar privind violența domestică, cum a ajuns în SUA și ce planuri are pentru R. Modova dacă va reprezenta diaspora SUA în Parlament. Patron a explicat că a acumulat de la membrii diasporei […] The post Alin Patron iese la lumină și declară într-un live de ce va vota pentru blocul ACUM appeared first on Moldova Times.