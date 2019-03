Ambasadorul Federației Ruse a felicitat femeile: noi mereu suntem gata să vă ajutăm

10:10

"Cu mare drag, am petrecut seara de astăzi în compania doamnelor din Briceni, care sunt aproape sufletului. Astăzi, pentru ele, a fost organizat un concert festiv, dedicat Zilei Internaționale a Femeii, 8 Martie, care, a avut loc datorită Fundației de binefacere "Din Suflet", a Primei Doamne. De asemenea, am avut plăcerea să mă aflu în Casa de Cultură recent renovată de către administrația orașului, condusă de către primarul, Vitalii Gorodinschii. Am venit cu un mesaj de felicitare pentru doamne...