Umoristică despre femei și bărbați cu Grișa la HORA in America

Pe un fondal întunecos și misterios, candidatul la alegerile parlamentare din partea diasporei SUA, Viorel Savva, a declarat în această noapte într-un live pe Facebook că a intrat în această campanie cu scopul de a deconspira fărădelegile care se petrec în R. Moldova. El s-a demascat că ar fi activat în calitate de agent secret […]