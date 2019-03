VIDEO: Ana Cernicova și Amelia Uzun au lansat o piesă dedicată tuturor femeilor din țară

09:00

Între complexele mai deosebite descoperite în urma săpăturilor de salvare din anii 2016 și 2017 efectuate în așezarea urbană din sec XIV de la Costești-Gârlea se numără un cuptor de ars piatra de var de mari dimensiuni, alcătuit din cuptorul propriu-zis și groapa de aprovizionare cu combustibil/ Instalația de foc...