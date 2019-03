Moldoveanca Anastasia Nichita a obținut medalia de aur la Campionatul European U-23

08:50

Comisia Electorală Centrală (CEC) a prezentat astăzi Curţii Constituționale, documentele și materiale necesare confirmării rezultatelor alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din 24 februarie 2019 și validării mandatelor deputaților: hotărîrea și procesele verbale privind totalizarea rezultatelor alegerilor Parlamentului Republicii Moldova în circumscripția națională și circumscripțiile uninominale, lista candidaților aleși în circumscripţia naţională...