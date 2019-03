Alarmă falsă! Un bărbat din capitală a sunat la Poliție și a spus că va avea loc un atac terorist

15:50

Grădinițele de stat, de pe întreg teritoriul țării, au fost conectate la serviciul guvernamental de plăți electronice MPay. Astfel, părinții pot achita online taxa pentru grădinițe fără a se deplasa în centrele raionale sau la oficiile poștale. Pentru a utiliza acest serviciu, trebuie să parcurgeți doar 3 pași : 1. Accesați pagina mpay.gov.md și selectați […]