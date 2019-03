Marșul Solidarității de 8 Martie// LIVE

13:50

Premierul a solicitat modificarea în regim de urgență a legii cu privire la deșeuri și elaborarea unei Foi de parcurs privind managementul deșeurilor. Pavel Filip a accentuat că această problemă este una dintre cele mai stringente și oamenii așteaptă soluții pentru depășirea acesteia. „Suntem cu toții trecuți prin campania electorală. Nu am avut nici o […] The post Premierul a solicitat modificarea de urgență a legii cu privire la deșeuri: În fiecare sat avem gunoiști neautorizate appeared first on Moldova.org.