Peste 1500 hectare de teren, cuprinse de flăcări. Pompierii au lichidat 82 focare de vegetație// VIDEO

12:01

Serviciul Fiscal de Stat a anunțat că va monitoriza în zilele de 6 – 7 martie, activitatea comercianților de flori vii de pe tot teritoriul țării. În total, în țară vor activa circa 40 posturi fiscale care vor supraveghea activitatea contribuabililor din acest domeniu de afacere. SFS precizează că aceste acțiuni se vor desfășura în […] The post În ajunul zilei de 8 Martie, Fiscul va monitoriza activitatea comercianților de flori appeared first on Moldova.org.