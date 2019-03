„Politicul a eșuat în încercările de a reforma judiciarul” (M. Kalughin/Cotidianul)

20:40

Laura Codruţa Kovesi fostul procuror sef al Directiei Naționale Anticorupție din Romania a fost pusă sub acuzare pentru represiune nedreaptă în dosarul procurorilor de la DNA Ploieşti, Mircea Negulescu şi Lucian Onea, au confirmat, pentru Mediafax, surse apropiate anchetei. În acest dosar, Onea şi Negulescu sunt sub control judiciar.Laura Codruța Kovesi a declarat, la finalul audierilor de peste patru ore de la Secția pentru anchetarea magistraților, că a fost citată total neprocedural, pentru a da declarații într-un dosar și s-a trezit că este audiată ca suspect într-un al doilea dosar penal. „Am reținut că aș fi condus un grup organizat format din procurori din DNA”, a afirmat fosta șefă a DNA. „Nu sunt vinovată de niciunul din actele care mi se impută. O să dovedesc că sunt nevinovată. Categoric toată această campanie are legătură cu candidatura mea la Parchetul European”, a declarat Kovesi.Ea a spus că nu știe dacă în acest al doilea dosar este suspect în mod oficial, că nu a avut acces la niciun document din dosar și i-au fost citite acuzații potrivit cărora ar fi condus un grup infracțional organizat la DNA Ploiești.„Sunt niște fabulații pe care o să mă străduiesc să le demontez”, a mai spus Kovesi, citata de site-urile româneşti de știri.