Imunoterapia: Ce trebuie să știi despre ea?

În această perioadă a anului am început să primesc întrebări din partea părinților despre „creșterea” sistemului imunitar al copilului. Copiii merg la școală zilnic și părinții se tem de tot felul de infecții respiratorii pe care aceștia le pot lua de la colegii lor. Adesea părinții cred sau li s-a spus că copilul lor are un „sistem imunitar scăzut”. Sistemul imunitar este complicat, iar medicii de familie sau pediatrii pot găsi justificări pentru tot felul de probleme specifice sistemului imunitar. Din fericire, în realitate foarte puțini dintre acești copii despre se spune că au sistemul imun slăbit chiar au o problemă. Copiii mici pot fi bolnavi până la 6 luni pe an În medie, un copil înregistrează între 6 și 10 infecții respiratorii pe parcursul unui an. Durata medie a fiecărei infecții este de 7-14 zile. Aceasta înseamnă că, în medie, sugarii și copiii mici pot să fie bolnavi timp de 4-6 luni în fiecare an. Mai mult, 50% dintre copii vor fi bolnavi perioade mai lungi chiar. Părinți, nu vă imaginați lucruri ieșite din comun când credeți că copiii dumneavoastră sunt bolnavi tot timpul. Uneori sunt, dar asta nu este anormal. Deși pare o contradicție, dar dacă copilul dumneavoastră se încadrează în această durată medie de îmbolnăvire, atunci este un semn că are un sistem imunitar sănătos și puternic. Mulți oameni greșesc când răcelile frecvente sunt considerate ca „sistem imunitar scăzut” la copil, pe când este contrariul: aceasta înseamnă că sistemul imunitar al copilului dumneavoastră funcționează. Cum funcționează sistemul imunitar Deci, de ce atât de mulți oameni, inclusiv unii medici, înțeleg greșit sistemul imunitar? Cum funcționează sistemul imunitar? Sistemul imunitar este modul în care corpul se apără de invadatori străini. Un invadator străin ar putea fi un virus, o bacterie, un corp străin sau un parazit. Sistemul nostru imunitar este capabil să recunoască un invadator și, în funcție de ceea ce reprezintă acesta, are mai multe modalități de a-l învinge. Într-un sistem imunitar sănătos, organismul este capabil să facă diferența dintre părți normale și sănătoase ale corpului și un invadator străin și atacă doar invadatorul. Sistemul imunitar nu este un organ specific, cum ar fi ficatul sau inima, ci include organe multiple și are componente multiple. Celulele care efectuează apărarea corpului nostru circulă și ne patrulează fluxul sanguin tot timpul. Aud foarte frecvent afirmația că „organul” cutare reprezintă partea x din sistemul nostru imunitar, așa că ar trebui să luăm suplimente speciale pentru a stimula sănătatea „organului”, ca acesta la rândul său să contribuie la un sistem imunitar puternic. Astfel de afirmații sunt făcute fără nicio bază științifică. Pentru un sistem imunitar sănătos este important ca toate organele componente să fie sănătoase. Principalele componente ale sistemului imunitar includ: Pielea și mucoasa: reprezintă cea mai mare parte a sistemului nostru imunitar și servesc drept primă linie de apărare. Aceste țesuturi acoperă toate părțile corpului nostru și întâlnesc în mod constant bacterii, virusuri etc. Atunci când invadatorii reușesc să treacă de prima linie de apărare, alte celule imune din țesuturile noastre și fluxul sanguin preiau lupta. Ganglionii limfatici: reprezintă structuri mici care produc și stochează celulele sistemului imunitar. Ganglionii limfatici pe care cei mai mulți dintre noi îi cunosc sunt situați în zona gâtului, între ureche și maxilar, precum și sub brațe și zona inghinală. Măduva osoasă: măduva osoasă produce părți importante ale sistemului nostru imunitar, numite celule T și B. Celulele T combat infecțiile intracelulare, cum ar fi virusurile. Celulele T sunt, de asemenea, însărcinate cu educarea celulelor B, care sunt încărcate cu producția de anticorpi, de asemenea, cunoscute sub numele de imunoglobuline. Splina: Splina este parte a sistemului limfatic și conține celule albe din sânge, care sunt importante pentru combaterea infecțiilor. De asemenea, acționează ca un fel de control al calității celulelor sanguine, distrugând celulele sanguine vechi sau deteriorate. IgM, IgG, IgA, IgE Când sistemul imunitar simte un invadator străin, imunoglobulinele sunt principala sursă de apărare. Există mai multe tipuri de imunoglobuline, dar vom aborda doar două aici, însă toate au o memorie de lungă durată: IgM și IgG. IgM este primul care răspunde și anunță sistemul imunitar să producă IgG, anticorpul de memorie. IgG-urile examinează invadatorul și încearcă să-și amintească dacă a întâlnit-o vreodată și, dacă da, cum a luptat invadatorul. Dacă IgG-urile recunosc virusul, este posibil să îl distrugă fără ca tu sau copilul tău să știți că a fost infectat (acest lucru se întâmplă de cele mai multe ori). Dacă nu a mai văzut invadatorul înainte sau nu-și amintește de asta, atunci vă veți simți bolnav, căci toată artileria grea este folosită pentru a distruge inamicul. IgM este primul care răspunde și anunță sistemul imunitar să producă IgG, anticorpul de memorie. Acesta este modul în care funcționează vaccinurile - o cantitate mică de proteine ​​de la un virus sau de bacterii este introdusă în sistemul nostru imunitar, care apoi răspunde făcând IgG care își amintește această infecție (fără a ne face să ne îmbolnăvim în acest proces). Apoi, dacă întâlnim vreodată această infecție în viața reală, corpul nostru cheamă soldații de memorie IgG să facă un răspuns rapid și complet, prevenind astfel apariția unei infecții. IgA este un anticorp care trăiește pe căptușeala membranelor mucoase și servește pentru apărarea de infecții ale urechii, infecții sinusale și pneumonie. În cele din urmă, IgE a evoluat inițial pentru a proteja împotriva paraziților, dar pe măsură ce societatea a evoluat și aceste infecții au devenit mai puțin frecvente, IgE a început să reacționeze împotriva lucrurilor benigne din mediul nostru. IgE este anticorpul implicat în reacțiile alergice. În plus, față de funcția de memorie a sistemului nostru imunitar, toți avem imunitate înnăscută față de celule numite neutrofile, macrofage și alte tipuri de celule albe din sânge care recunosc și „înfulecă” orice invadatori străini, cum ar fi virusurile și bacteriile. Acum că sunteți un imunolog în devenire, să discutăm despre un tip normal de infecții. Există sute de familii de virusuri și bacterii care ne pot provoca rău? Cele mai multe dintre acestea cauzează răceli tipice, dar unele pot provoca infecții mai severe: meningită, pneumonie. Sistemul imunitar al copiilor trebuie să aibă experiență împotriva anumitor tipuri de infecții, înainte de a se aventura cu adevărat în luptă. E absolut normal ca bebelușii și copiii mici să aibă răceli și infecții frecvente. Ei nu au întâlnit niciodată aceste infecții și, prin urmare, este mai complicat să câștige lupta cu acestea. Îmbolnăvirea frecventă a celor mici cu siguranță este un factor de stres pentru părinți, căci trebuie să plece de la serviciu, plus că atunci când sunt răciți, copiii nu dorm bine, nu mănâncă și sunt iritați – o altă sursă de stres. Există și câteva motive pentru care unii copii dezvoltă infecții ale căilor respiratorii superioare mai des sau pentru perioada mai lungi, decât media despre care am menționat la începutul acestui articol. Se întâmplă dacă la școală sau grădiniță există mai multe focare de infecție, iar copilul este supus acestui risc de fiecare dată. Atunci copilul va fi mai frecvent bolnav doar pentru că a fost expus mai frecvent la viruși și bacterii. Un alt factor este expunerea la fumul de țigară. Fumul irită și inflamează membranele mucoase ale urechilor, nasului și gâtului și poate duce la infecții mai frecvente. Când au loc astfel de cazuri, nu înseamnă că copilul dumneavoastră are un „sistem imunitar scăzut” sau are nevoie de o „stimulare”. Pur și simplu, înseamnă că sistemul lor imunitar este sănătos și normal, dar a fost expus la mai mulți invadatori din mediul înconjurător. Anomalii și boli care influențează durata bolii De asemenea, copiii pot avea anomalii anatomice, ceea ce împiedică drenajul nasului și sinusurilor. Aceasta include amigdalele și adenoizii, canalele urechilor strâmbe și căile respiratorii mai mici. Există, de asemenea, o serie de afecțiuni medicale care pot predispune un copil la infecții mai frecvente. Copiii cu rinită alergică au adesea inflamații ale mucoasei, care fac o răceală să pară de zece ori mai rea. Copiii cu fibroză chistică, diabet sau probleme renale suferă adesea de infecții recurente. Malnutriția, stresul fizic sau emoțional extrem, insomniile și consumul de alcool/droguri contribuie, de asemenea, la creșterea numărului de infecții. Din nou, copiii cu anomalii anatomice sau anumite afecțiuni medicale subiacente au încă sisteme imunitare sănătoase, însă corpurile lor îi fac mai vulnerabili la expunerea virusurilor. Să ne întoarcem înapoi la „sistemul imunitar scăzut” al copilului dumneavoastră. Fără a verifica efectiv nivelurile unora dintre aceste celule imune prin activitatea sângelui, nu există nicio modalitate de a demonstra dacă avem de-a face cu un sistem imunitar slăbit sau nu. Despre produsele care pretind că pot stimula sistemul imunitar al copilului O mulțime de oameni jură că un anumit produs - suc, probiotice sau doze mari de o anumită vitamină - va stimula sistemul imunitar. Pretențiile asupra acestor produse nu stau la baza testelor științifice, iar câteva dintre aceste companii s-au aflat în centrul unor procese judiciare. Există, de asemenea, multe produse care pretind că pot scurta durata unei boli, dar s-au aflat și ele într-o poziție similară. Dacă copilul dumneavoastră are o boală ușoară ca o răceală sau o gripă, nu există nimic care să poată scurta durata bolii, inclusiv utilizarea antibioticelor. Antibioticele nu vor vindeca o răceală sau febră. Ghidurile actuale sugerează o așteptare vigilentă cu îngrijire de susținere timp de cel puțin 7 zile pentru a determina dacă simptomele se îmbunătățesc treptat sau se înrăutățesc. Antibioticele trebuie utilizate numai pentru a trata o infecție cum ar fi pneumonia, care necesită o radiografie toracică, deoarece multe cazuri presupuse de pneumonie nu sunt confirmate în cele din urmă. Este important de înțeles aceste aspecte, deoarece utilizarea frecventă a antibioticelor determină adesea părinții să simtă că copiii lor sunt mult mai bolnavi decât sunt cu adevărat. Dacă aveți îngrijorări cu privire la sistemul imunitar al copilului dumneavoastră vă încurajez să discutați cu medicul pediatru cu privire la îngrijorările dumneavoastră. Consultarea cu un alergolog/imunolog pediatric certificat poate ajuta deseori să se stabilească ce factori pot contribui la infecțiile copilului dumneavoastră sau chiar să determine că acestea se încadrează în intervalul „normal” pentru vârsta lui. Sursa foto: mama.md Sursa: thescientificparent.org