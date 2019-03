FOTO | Accident cu implicarea a două autovehicule la Rîşcani. Printre victime se numără şi un copil de cinci ani

07:50

Ziua internaţională a femeii, marcată în fiecare an la 8 martie, este, potrivit ONU, un prilej pentru a sărbătorii actele de curaj şi hotărâre ale femeilor obişnuite care au jucat un rol extraordinar în istoria ţărilor şi comunităţilor lor, de a reflecta asupra progreselor înregistrate şi de a cere schimbări. • Tema din 2019, "Think equal, build smart, innovate for change", se axează pe modalităţi inovatoare care să promoveze egalitatea de gen şi împuternicirea femeilor, în special în domeniile...