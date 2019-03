Un sat din Norvegia, lovit de avalanșă (VIDEO)

16:30

Interpreta Mariana Șura are un motiv de bucurie și mîndrie. Evelina, fetița în vîrstă de 5 anișori a artistei, are o pasiune aparte pentru muzică și vrea tot mai mult să calce pe urmele mamei sale.Evelina are o voce duioasă, dar și un simț deosebit al muzicii. Mai mult, se pare că îi place și scena, pe care o stăpînește deja atît de bine, la vîrsta sa.Evelina interpretează piesa ,,Mama