/VIDEO/ Drama producătorilor de fructe. Lăzi de mere și struguri se strică în așteptarea cumpărătorilor, care sunt tot mai puțini

Ziua Internațională a Femeii este marcată mâine, dar deja de două zile șeful statului transmite felicitări femeilor cu ocazia sărbătorii de 8 martie. Astfel, am vrut să aflăm cât costă o felicitare de acest fel și care a fost tirajul celor tipărite de președinție, însă nu am primit niciun răspuns. Astfel, am contactat două tipografii […]