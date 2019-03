Actorul Vladimir Zelenski, candidat la funcția de președinte al Ucrainei, anunță că împotriva sa a fost inițiată o cauză penală

11:00

Membrii unui grup criminal organizat, compus din 18 persoane, vor compărea pe banca acuzațiilor pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Aceasta după ce procurau produse agricole de la persoane fizice și juridice și nu reflectau tranzacțiile în evidență contabilă și fiscală. Prejudiciul adus statului este evaluat la 29 486 111 lei. Procurorii au stabilit […]