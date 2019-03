În noul Parlament al Republicii Moldova, au acces 26 de femei cel mai mare număr din istoria republicii

13:15

"În ceea ce priveşte politica externă şi de securitate a UE, sunt convins că trebuie să consolidăm această politică pentru a ne promova interesele, pentru a ne promova valorile la nivel mondial. Nu putem sta deoparte şi să lăsăm pe alţii să traseze destinul lumii. Tratatul forţelor nucleare este un exemplu în acest sens, este o provocare pentru care se impune o poziţie puternică a Uniunii Europene, pentru a ne proteja interesele. Dacă suntem confruntaţi cu perspectiva îngrijorătoare a unei noi curse pentru înarmare nucleară, în Europa, noi, ca europeni, trebuie să dăm dovadă de solidaritate, să ne unim cu aliaţii noştri din NATO pentru a fi mai uniţi în faţa ameninţărilor la adresa păcii din Europa. Pentru a putea fi mai uniţi, trebuie ca în UE să ne reformăm procesul de luare de decizii în materie de politică externă", a declarat Paşcu, la cea de-a XIV-a Conferinţă interparlamentară privind Politica Externă şi de Securitate Comună şi Politica de Securitate şi Apărare Comună (PESC/PSAC). El a spus că, "date fiind ultimele progrese în acest domeniu, PE solicită înfiinţarea unui nou Consiliu pentru politică externă şi UE doreşte să înlocuiască votul majorităţii absolute cu votul majoritar, nu în unanimitate deci, astfel încât să se poată vota în chestiuni de politică externă". "Avem de a face şi cu Brexit. Această separare va avea impact asupra UE, iar votul cetăţenilor britanici trebuie luat în serios, are un impact deosebit asupra UE. Ca ţară terţă, Regatul Unit nu se va putea bucura de prerogativele pe care le are în prezent ca stat membru, cu toate acestea obiectivul Regatului Unit este să fie cât mai aproape de UE în special în domeniul politicii de apărare şi de securitate comună, Marea Britanie rămânând un partener important pentru UE, dar şi în contextul NATO. Eu consider că UE şi Marea Britanie trebuie să colaboreze în toate domeniile posibile, inclusiv în ceea ce priveşte politica privind sancţiunile", a susţinut vicepreşedintele PE. Referitor la tema securităţii şi apărării, Paşcu a spus că UE priveşte "cu foarte multă seriozitate" capacitatea militară. "Consider că s-au făcut progrese în ultima perioadă, astfel încât să ne impunem mai mult în Europa şi la nivel global. În primul rând, mă refer la adoptarea legislaţiei europene, acolo unde este posibil. Directiva privinţa achiziţiilor, de exemplu, susţine o piaţă mai competitivă a apărării, ar trebui aplicate şi prevederile privind investiţiile străine directe. Acestea sunt teme sensibile, dar nu ar trebuie să ne abţinem să le analizăm", a completat el. Potrivit lui Paşcu, este nevoie de o abordare nouă a politicii de securitate şi de apărare care să fie susţinută corespunzător de instituţiile UE. "Folosindu-ne de legislaţia europeană şi mecanismele europene de înzestrare, aceste lucruri nu sunt suficiente, avem nevoie de o abordare nouă a politicii de securitate şi de apărare care să fie susţinută corespunzător de instituţiile UE. Trebuie să ne stabilim obiective clare, avem nevoie de o politică de apărare pragmatică şi după aceea să ne alocăm banii acolo unde trebuie, iar capabilitatea militară acolo unde trebuie", a adăugat el. Valorile Uniunii Europene sunt "subminate", iar tacticile hibride ar putea să o ia în obiectiv şi, de aceea, este nevoie de o politică de securitate şi apărare corespunzătoare, a subliniat Ioan Mircea Paşcu. "Se schimbă lumea, se schimbă Uniunea Europeană, se schimbă Europa, încep să ne bântuie monştrii din trecut, schimbările climatice pun şi ele multe provocări, la fel şi migraţia. Tacticile hibride, dezvoltate în strategii hibride, dacă sunt folosite de actori puternici la nivel global, ar putea lua în obiectiv UE şi aşa se întâmplă. Valorile UE sunt subminate şi asta reprezintă o provocare pe care noi trebuie să-i facem faţă. Avem nevoie de o politică de securitate şi apărare corespunzătoare care să producă efectele dorite astfel încât să ne păstrăm pacea şi securitate şi viitorul nostru", a mai afirmat vicepreşedintele PE.