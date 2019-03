Succes neaşteptat al unui anunţ de angajare pentru postul de călău. 100 candidaţi s-au înscris în concurs

15:40

Socialiștii au declarat că în cazul în care vor fi presați, preferă să renunțe la mandatele de deputat, decât să trădeze echipa PSRM. The post Deputații PSRM au semnat o declarație: Preferăm să renunțăm la mandatele de deputat, decât să trădăm echipa// VIDEO appeared first on Moldova.org.