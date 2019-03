Păpușar la două teatre // MAI PE SCURT

19:50

"Leaving Neverland" a devenit a treia cea mai urmărită producţie dintre documentarele HBO din ultimul deceniu. Cele patru ore de documentar au fost difuzate duminică şi luni. Prima parte a avut o medie de 1,29 de milioane de telespectatori, după producţia dedicată scientologiei "Going Clear: Scientology and the Prison of Belief", cu 1,7 milioane, şi după una concentrată asupra relaţiei dintre Debbie Reynolds şi fiica sa, "Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds", cu 1,6 milioan...