Horoscop 7 Martie 2019

Evenimente 161: Împăratul Antoninus Pius moare și este succedat de fii săi adoptivi Marcus Aurelius și Lucius Verus. 1395: Mircea cel Bătrân și regele Sigismund de Luxemburg au încheiat la Brașov un tratat de cooperare militară antiotomană. 1441: Iancu de Hunedoara a devenit voievod al Transilvaniei. El deținea această funcție pe lângă cea de comite al Timișoarei și de ban al Severinului (1441-1456). 1471: Radu cel Frumos, fratele lui Vlad Țepeș, a atacat Moldova, dar Ștefan cel Mare l-a învins la Soci, lângă Bacău. Domnul muntean, supus turcilor, a izbutit să scape fugind. 1842: Frederic Francisc al II-lea devine Mare Duce de Mecklenburg și va conduce Marele Ducat timp de 41 de ani. 1848: Revoluția Română din 1848: este emisă Petițiunea Proclamațiune la Iași, redactată de Vasile Alecsandri. 1876: Alexander Graham Bell primește brevetul pentru o invenție pe care el o numește telefon. 1912: Succesul expediției lui Roald Amundsen la Polul Sud (14 decembrie 1911) este anunțat public, când nava Fram a ajuns la Hobart, în Australia. 1914: Prințul William de Wied ajunge în Albania pentru a-și începe domnia. 1936: Germania Nazistă a reocupat Renania demilitarizată, încălcând astfel tratatul de la Versailles și înțelegerile de la Locarno. 1939: În România începe guvernarea Armand Călinescu (7 martie-21 septembrie 1939). 1960: Primii 20 de cosmonauți sovietici au fost selectați pentru pregătirea zborului spațial. 1968: TVR a scos revista oficială a primei ediții a Festivalulio „Cerbul de Aur”, în cinci limbi. 2001: Ariel Șaron devine prim-ministru al Statului Israel. 2009: NASA a lansat sonda (misiunea) spațială Kepler (numită așa după astronomul german Johannes Kepler), care are scopul de a descoperi noi exoplanete asemănătoare Pământului care orbitează alte stele, cu ajutorul unui telescop și al unui fotometru speciale. Nașteri 189: Publius Septimius Geta, împărat roman (d. 211) 1693: Papa Clement al XIII-lea (d. 1769) 1765: Nicéphore Niépce, pionierul fotografiei (d. 1833) 1785: Alessandro Manzoni, scriitor italian (d. 1873) 1788: Antoine César Becquerel, fizician francez (d. 1878) 1850: Tomáš Masaryk, primul președinte al Cehoslovaciei (d. 1937) 1857: Julius Wagner-Jauregg, neurolog și psihiatru austriac, laureat Nobel (d. 1940) 1875: Maurice Ravel, compozitor francez (d. 1937) 1904: Reinhard Heydrich, ofițer german SS (d. 1942) 1908: Anna Magnani, actriță italiană (d. 1973) 1909: Léo Malet, scriitor francez (d. 1996) 1924: Kobo Abe, scriitor, fotograf și inventator japonez (d. 1993) 1938: David Baltimore, biolog american, laureat Nobel 1938: Albert Fert, fizician francez, laureat Nobel 1946: Matthew Fisher, muzician britanic (Procol Harum) 1960: Ivan Lendl, jucător ceh de tenis 1978: Sophie, Prințesă a Prusiei 2000: Alex-Florin Farcaș, “The Best of Them All” și laureat al premiului Nobel pentru Pace. Decese 322 î.Hr.: Aristotel, unul din cei mai importanți filosofi ai Greciei Antice (n. 384 î.Hr) 161: Antoninus Pius, împărat roman (n. 86) 1274: Toma d'Aquino, teolog și filosof italian, canonizat în 1323 (n. 1225) 1517: Maria de Aragon, regină a Portugaliei (n. 1482) 1724: Papa Inocențiu al XIII-lea (n. 1655) 1809: Jean Pierre Francois Blanchard, inventator francez, pionier al aeronauticii (n. 1753) 1842: Paul Friedrich, Mare Duce de Mecklenburg-Schwerin (n. 1800) 1845: Constantin Faca, dramaturg și poet român (n. 1800) 1931: Lupu Pick, actor și regizor 1931: Akseli Gallen-Kallela, pictor și grafician finlandez (n. 1865) 1932: Aristide Briand, politician francez, laurat al Premiului Nobel pentru Pace(1926) (n. 1862) 1942: Nina Arbore, pictor, grafician român (n. 1889) 1965: Louise Mountbatten, a doua soție a regelui Gustaf al VI-lea Adolf al Suediei (n. 1889) 1977: Virgil Gheorghiu, poet, eseist, muzicolog, pianist român (n. 1905) 1982: Konrad Wolf, regizor german (n.1925) 1983: Dumitru D. Panaitescu, eseist și traducător român (n. 1915) 1997: Edward Mills Purcell, fizician american (n. 1912) 1999: Stanley Kubrick, regizor american de film (n. 1928) 2002: Alexandru Balaci, critic și istoric literar român, membru al Academiei Române (n. 1916) 2004: Nicolae Cajal, medic român (n. 1919) 2004: Eugeniu Gh. Proca, medic român (n. 1927)