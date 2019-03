În America “câinii nu stau cu colaci în coadă”

06:20

Cele mai puternice și colorate vise le au copiii, pentru că aceasta este vârsta când sunt sădite semințele unei personalități valoroase în oamenii de succes. Vom discuta despre visul unei copile din Chicago la doar opt ani, și nu este unul deloc simplu. Își dorește să ajungă gimnastă olimpică în SUA și să câștige medalia […] The post Visul copilei Gabi Ursu de a ajunge gimnastă olimpică în SUA appeared first on Moldova Times.