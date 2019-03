6 martie 1945, instalarea de sovietici a guvernului Petru Groza – ziua în care românii au devenit tovarăşi pentru 45 ani

20:50

Am răsfoit cărţi, ne-am folosit de munca altora, am adunat dovezi şi am arătat că poporul român niciodată nu a renunţat la drepturile sale asupra Basarabiei şi că prin urmare nici astăzi nu are dreptul de a renunţa. Mihai Eminescu Deşi Eminescu, ne încredinţa amicul Slavici, „privea toate lucrurile din punctul de vedere al […] detalii...