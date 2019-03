Părinții din întreaga țară pot achita taxa pentru grădiniță online cu ajutorul serviciului MPay

10:30

Un bărbat din satul Costeşti, raionul Ialoveni, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru violul propriei fiice. Procurorii au demonstrat că, în intervalul decembrie 2016 – februarie 2018, prin constrângere fizică şi psihică, inculpatul şi-a abuzat sexual fiica minoră, în vârstă de 14 ani. Mama fetei se afla de mai mulţi ani […]