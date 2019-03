O fetiță de 9 ani, lovită pe o trecere de pietoni din capitală; Mama cere ajutor pentru a identifica șoferul care a fugit

22:30

Rapoartele organizatiilor internationale care au monitorizat alegerile parlamentare din 24 februarie arata clar nemultumirile si dezamagirile pe care le-au avut in timpul monitorizarii procesului electoral inaintea si in ziua scrutinului. Unul din aceste rapoarte a fost discutat si in cadrul Parlamentului European. Europarlamentarii au constatat ca alegerile nu reprezinta o imbunatatire democratica si s-au aratat socati in primul rand de autobuzele care transportau alegatori din regiunea transnistreana. Vom discuta despre acest subiect in aceasta seara, dar inainte va propun sa urmarim ce mai contine raportul de evaluare discutat in legislativul european.