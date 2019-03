„Pe urmele lui Ion Creangă”

10:30

În legătură cu executarea lucrărilor de mentenanţă în reţelele de distribuţie, se va întrerupe livrarea energiei electrice: 4 martie 2019: or. Ungheni, str. Bernardazzi 14 – 10.00-16.30; s. Sinești, Cornești extravilan, Untești, Chirileni, Petrești, Zagarancea (parţial) – 10.00-16.30. 5 martie 2019: or. Ungheni, str. V. Țepeș, Romană, Musatova, I. Creangă 5 – 10.00-16.30; or. Cornești, […]