Doi camerunezi şi un moldovean, trimiși pe banca acuzaților pentru organizarea migraţiei ilegale

"Upcycling" sau "reutilizare creativă" este un termen care se referă la procesul de transformare şi recuperare a unor materiale care nu mai sunt utilizate şi transformarea lor în produse de calitate şi utilitate superioară. Oprah Winfrey sprijină campania demarată de Stella McCartney pentru a proteja copacii din pădurea indoneziană Leuser, considerată un ecosistem ameninţat cu dispariţia. Prezenţa ei la această prezentare de modă, organizată în somptuoasa clădire a Operei Garnier din Paris, a uluit-o şi pe Stella McCartney. "Oprah Winfrey este pur şi simplu uluitoare, mă face să mă simt foarte emoţionată. În urmă cu două zile, mi-a trimis un mesaj în care mi-a spus că se afla la Paris şi că va veni la prezentarea mea. Am simţit că îmi dispare tot sângele din corp", a dezvăluit creatoarea de modă britanică, pentru Reuters, la finalul prezentării colecţiei sale. Stella McCartney - care este pe cale să răscumpere controlul complet asupra brandului ei de la grupul francez Kering - este considerată un veritabil pionier în folosirea materialelor reciclate şi a celor create în urma unui proces de fabricaţie sustenabil, dar şi în ceea ce priveşte renunţarea la blănurile de animale într-o industrie care urmează tot mai mult această tendinţă. Colecţia ei de toamnă-iarnă 2019-2020, descrisă în prezentarea sa oficială ca "un contrast între putere şi delicateţe", a inclus rochii confecţionate din tricouri vechi, care au fost deşirate şi, apoi, împletite împreună. Paltoane în culorile toamnei au fost croite cu umeri supradimensionaţi, în timp ce modelele de pe podium au purtat şi rochii vaporoase în nuanţe de verde, roz şi galben. Alte modele au prezentat jachete din blană artificială în nuanţe de maron-burgundiu şi erau tatuate cu această ocazie cu mesaje precum "There is no planet B" ("Nu există o planetă B") şi "Earth day every day" ("Ziua Pământului în fiecare zi"). Stilul creat de Stella McCartney privilegiază însă şi confortul şi aspectul practic: o salopetă kaki a fost purtată pe podiumul de defilare de top-modelul Kaia Gerber. Până pe 5 martie, Parisul găzduieşte ultima parte a seriei de prezentări incluse sub eticheta "Săptămâna Modei", care durează o lună şi au început la New York, înainte de a se muta la Londra şi Milano.