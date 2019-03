Expert-Grup: Anul 2019 va fi marcat de două fenomene contradictorii

06:30

Luke Perry, interpretul personajului Dylan din cunoscutul serial „Beverly Hills 90210", a murit luni după ce săptămâna trecută a fost spitalizat în urma unui accident vascular cerebral. Actorul avea 52 de ani. Luke Perry a murit luni dimineaţă la Spitalul St. Joseph din Burbank, California. El a ajuns la spital miercuri dimineaţă după ce a […]