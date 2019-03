30 de persoane au participat la o cursă neobișnuită pe lacul Baikal

Lacul Baikal, ce se află în sudul Siberiei, s-a transfromat în patinoar pentru 30 de aventurieri localnici. Aceștia au patinat pe lacul înghețat, fiind îmbrăcați doar în costume de baie.Concurenții au avut de parcurs distanța de 500 de metri la temperaturi de sub zero grade."Această cursă a fost mai eficientă decît o vizită la saună. Mă simt foarte bine. Am avut o doză mare de adrenalină.

