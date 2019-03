Surf Cafea, cu iz românesc și flori de trandafiri în Huntington Beach

03:40

După ce a anunțat că își retrage candidatura din cursa electorală, Viorel Savva a revenit în campania din Circumscripția Nr.51, din motiv că legislația electorală presupune retragerea oricărei candidaturi în decurs de 14 zile înainte de alegeri. Așa cum acest termen a expirat, Viorel Savva este nevoit să revină în cursă și să continue lupta.