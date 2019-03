Uniunea Europeană a lăudat Georgia pentru implementarea Acordului de Asociere

21:00

Premierul britanic Theresa May a vizitat luni orașul englez Salisbury cu ocazia primei aniversări a atacului cu Noviciok împotriva unui fost agent rus. May a numit incidentul de la care se împlinește un an „utilizare de arme chimice” și a lăudat curajul locuitorilor. Agentul dublu rus Serghei Skripal și fiica lui, Iulia, au fost găsiți zăcând pe o bancă din Salisbury la 4 martie 2018, iar autoritățile britanice au stabilit că au fost otrăviți cu agentul Noviciok, inventat de sovietici în timpul războiului rece. Skripal și fiica lui au supraviețuit după ce s-au aflat în stare critică două săptămâni, dar o femeie britanică a murit în iulie 2018, după ce a intrat în contact cu o sticluță de parfum fals, în care s-a aflat Noviciok.