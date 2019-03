SUA sînt pregătite pentru negocieri cu Rusia privind controlul armamentului

15:30

Nu este un secret faptul că sectorul privat este cel mai activ actor în domeniul IT. Menținerea unui nivel înalt de creștere a productivității, îi motivează pe reprezentanții sectorului să acorde o atenție mai mare dezvoltării educației IT, inițiativelor de comunitate, dar și investițiilor în programele de formare continuă a specialiștii săi. În ciuda eforturilor guvernamentale propuse sub forma u