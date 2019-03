O staţie de încărcare a automobilelor electrice, instalată la un centru comercial din Chișinău. Automobilele pot fi încărcate gratis

14:20

Cu toții cunoaștem această poveste – îți lansezi propria afacere, începi să faci vânzări și totul merge ca pe roate iar laudele nu contenesc să te înconjoare! Dar, realitatea e adesea alta, mai puțin utopică. Uneori, lucrurile nu decurg așa cum ai vrea și în felul în care ți-ai programat bugetul. Uneori, situațiile neprevăzute te […] The post Cum un credit rapid îți poate dezvolta afacerea appeared first on Moldova.org.