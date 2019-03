Plahotniuc: Cei din ACUM vor fi direct responsabili dacă se ajunge la anticipate și țara intră în criză

11:10

Un nou serviciu inedit pepiața beneficiilor extrasalariale de la Up Moldova! De acum încolo, clienții șideținătorii tichetelor de masă Up pe suport de hârtie și electronic, vor puteabeneficia de serviciul gratuit „Contulmeu” în regim 24/24 ore, accesând site-ul www.upmoldova.mdși aplicația Up, dedicată în exclusivitate utilizatorilor cardurilor de masă.