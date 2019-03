O femeie din raionul Râșcani a murit din cauza gripei

12:30

Ofiţerii de investigaţii din capitală au identificat și reținut doi bărbați cu vârstele de 43 ani și 53 ani, care pe parcursul lunilor ianuarie-februarie sunau la serviciul unic 112 si anunțau despre prezenţa unui obiect explozibil în incinta unui casino din sectorul Botanica. Apelurile de fiecare dată erau false. Forțele de ordine au stabilit complicitatea