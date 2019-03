Cadavrul unei femei a fost găsit într-un iaz artificial din Căușeni; A lăsat un bilet de adio

22:50

Cel tarziu sambata, 9 martie Curtea Constitutionala va decide daca valideaza sau nu alegerile parlamentare din 24 februarie. Astazi Comisia Electorala Centrala a transmis Inaltei Curti hotararea sa si procesele verbale precum si documentele privind validarea deputatilor. Ceea ce cunoastem in acest moment este ca exista anumite litigii privind rezultatele in unele circumscriptii, dar Curtea poate decide legalitatea scrutinului din 24 februarie si in aceste conditii, daca cel putin doua treimi, doar sa nu fie in mai putin de doua treimi din toate circumscriptiile uninominale. Ce va face Curtea vom afla in cateva zile, ce avem astazi? Igor Dodon a mai facut cateva declaratii, a plecat la Moscova unde e foarte posibil sa mai fi discutat cu partenerii rusi despre rolul PSRM in urmatoarea etapa a vietii politice de la Chisinau, PD si SOR au ramas cu declaratiile vagi si invitatiile tactice, in timp ce asupra blocului ACUM se observa o presiune contanta pentru a face o coalitie cu PSRM de orice fel, scurta, tehnica, de principiu, situativa s.a.m.d