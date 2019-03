Socialiștii dau asigurări că nu vor migra la un alt partid. „În cazul în care vom fi presaţi...”

14:00

„Înaintea scrutinului din 24 februarie, Misiunea OSCE a fost în contact cu autorităţile din stânga Nistrului şi am discutat despre accesul alegătorilor la vot şi ei ne-au asigurat că nu vor împiedica pe nimeni să meargă la vot. Ceea ce am văzut în ziua alegerilor, a fost că nu au fost piedici pentru populaţie. Noi am văzut transport organizat pentru deplasarea populaţiei, însă nu am putut stabili că a fost organizată de cineva anume, pentru a favoriza sau defavoriza o anumită forţă politică”, a subliniat diplomatul pentru TVR Moldova.Amintim că în urma alegerilor din 24 februarie la secțiile de votare deschise pentru locuitorii din regiunea transnistreană s-au prezentat un număr record de cetățeni, peste 37 de mii, însă buletine de vot valabile au fost declarate puțin peste 33 de mii. Peste 50% dintre aceștea au votat pentru Partidul Socialiștilor.