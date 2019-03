Preşedintele Trezoreriei, Jane Philpott, una dintre cele mai puternice femei din guvernul condus de Trudeau, a anunţat că demisionează din cabinet

14:30

Poliţia a confirmat că un bărbat în vârstă de 49 de ani a fost găsit decedat în Essex, relatează Press Association, citat de Agerpres. „Am fost solicitaţi să intervenim luni în ajutorul unui bărbat la o adresă din Brook Hill, North End, în jurul orei 08:10”, a declarat o purtătoare de cuvânt a poliţiei din Essex. „Am intervenit şi, din nefericire, s-a confirmat decesul bărbatului în vârstă de 49 de ani. Rudele sale au fost informate. Decesul nu este considerat suspect”, a indicat reprezentanta poliţiei. Flint se număra printre figurile legendare ale scenei muzicale britanice, având o prezenţă pe scenă plină de energie, dar şi un aspect fizic ieşit din comun, mai ales cu coafura şi tatuajele sale. Născut în Redbridge, estul Londrei, acesta s-a mutat în Braintree, Essex, pe când era copil şi l-a cunoscut pe cofondatorul trupei The Prodigy, Liam Howlett, la un club de noapte din acest oraş. Iniţial, Flint a fost dansatorul trupei şi a debutat ca solist cu piesa „Firestarter”, cu care a devenit celebru la nivel mondial. The Prodigy a fost înfiinţată în 1990, iar primul album, „Experience”, a fost lansat în 1992, fiind urmat de „Music for the Jilted Generation” (1994), „The Fat of the Land” (1997), „Always Outnumbered, Never Outgunned” (2004), „Invaders Must Die” (2009) şi „The Day Is My Enemy” (2015). Printre piesele care au adus faimă grupului se numără „Voodoo People”, „No good”, „Firestarter”, „Breathe” şi „Smack My Bitch Up”. Trupa The Prodigy, nominalizată la două premii Grammy şi cu vânzări de peste 30 de milioane de albume la nivel mondial, a primit numeroase distincţii, precum două Brit Awards, trei MTV Video Music Awards şi cinci MTV Europe Music Awards.