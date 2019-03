Anunț istoric: Un al doilea pacient cu HIV a fost vindecat

11:40

Un şeic din Emiratele Arabe Unite a transformat un camion militar de transport şi un jeep în cel mai mare SUV din lume. Maşina are 10 roţi, 11 metri lungime, 24 de tone, iar sub capotă are un motor diesel de 15.2 litri de 600 de cai putere.