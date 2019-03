Fericirea în căsnicie ar putea depinde de predispoziţiile genetice

20:20

Luke Perry a decedat la vârsta de 52 de ani, în urma unui atac cerebral masiv. Actorul era internat de câteva zile în Spitalul "St. Joseph" din Burbank, California, iar decesul s-a produs luni dimineaţă, informează BBC şi TMZ.com. Născut pe 11 octombrie 1966, Luke Perry a avut o carieră prolifică în cinematografie. A devenit celebru cu rolul personajului "Dylan McKay" în serialul "Beverly Hills, 90210". De asemenea, a jucat în filmele "Riverdale" şi "Once Upon a Time in Hollywood"....