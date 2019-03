10 idei de cadouri pentru femeia iubită din viața ta, de 8 martie

14:45

Reprezentanța din Chișinău a Agenției universitare a Francofoniei (AUF), în parteneriat cu Asociația Internațională „Elles bougent" (Girls on the move), Lafarge, Pentalog și Asociația națională a companiilor din domeniul TIC (ATIC) organizează două evenimente dedicate liceenelor și studentelor vorbitoare de limba franceză din Republica Moldova. Evenimentele vor fi organizate în cadrul săptămânii internaționale „Girls on the move week 2019" și au drept scop sensibilizarea fetelor la o carieră în domeniul tehnologic și industrial.