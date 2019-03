MAE România „monitorizează” situația marinarilor atacați în Togo

18:30

În dialog cu Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT.Europa Liberă: Dle Boțan, felul cum s-au poziționat partidele parlamentare pe toată durata săptămânii trecute ar demonstra că din multiple scenarii care au existat au cam rămas două: PDM-PSRM și al doilea – PDM-Partidul „Șor”, deputați independenți, deputați transfugi sau Dvs. mai luați în calcul vreunul?Igor Boțan: „Cea mai verosimilă variantă este o coaliție PD-PSRM, pentru că există o coincidență aproape mistică între oferta pe care a făcut-o Partidul Democrat și cea a socialiștilor. Acolo avem, practic, o coincidență greu de pus la îndoială, de combătut. Este foarte important că Partidul Socialiștilor a renunțat la ideea denunțării Acordului de Asociere și vrea relații bune atât cu Estul, cât și cu Vestul.”​Europa Liberă: Cum vi s-au părut principiile viitoarei guvernări formulate de Partidul Democrat? Faptul că partidele sunt invitate să adopte toate o orientare politică „pentru Moldova”, cât de revelator e, din punctul Dvs. de vedere?Igor Boțan: „Eu cred că atunci când liderii Partidului Democrat se adresează blocului ACUM, dar de fapt etalează principiile agreate de Partidul Socialiștilor, în principiu, acest lucru este un element al jocului politic. Practic, noi vedem că atât Partidul Democrat, cât și Partidul Socialiștilor sunt „pro-Moldova”. În privința relațiilor externe, și dl Vlad Plahotniuc, și dl Igor Dodon pledează pentru ideea ca Moldova să devină un fel de punte între Est și Vest. Ambele partide sunt în favoarea constituirii în Republica Moldova a națiunii civice.Adresându-se blocului ACUM, PD, de fapt, face o propunere Partidului Socialiștilor... Acest lucru este programatic atât în documentele Partidului Democrat, cât și în documentele Partidului Socialiștilor. Și faptul că aceste formațiuni împreună au format o comisie specială în Parlament privind „Open Dialog”, în care au pus la stâlpul infamiei blocul ACUM, este încă un element care arată că aceste două formațiuni au foarte, foarte multe lucruri în comun, de aceea jocurile care se fac acum, ele de obicei se întâmplă în politică, dar vedem că, adresându-se blocului ACUM, Partidul Democrat, de fapt, face o propunere de principiu Partidului Socialiștilor, care prin gura președintelui Igor Dodon spune că ar fi bine să avem o conciliere națională aici, în Republica Moldova.”Europa Liberă: Dacă a și existat vreun impediment pe care îl invocau analiștii atunci când vorbeau săptămâna trecută despre o posibilă alianță PD-PSRM, atunci acel impediment părea să fie Rusia. Deci există parcă o părere quasi-generală că Rusia nu ar „înghiți” prea bine o astfel de coaliție, pentru că nu l-ar „înghiți” pe Vlad Plahotniuc. Igor Boțan: „Sigur, dar am văzut experți care sunt afiliați Partidului Democrat, care spun: „Dlor, în Rusia știu foarte bine că dl Vlad Plahotniuc este un om al cuvântului; dacă își dă cuvântul de onoare, atunci se ține de acest cuvânt”. Deci, va fi nevoie de un eventual compromis între autoritățile Rusiei și Vlad Plahotniuc, care pe deasupra mai este și cetățean al Federației Ruse. Probabil a depus și jurământ de credință patriei, deci s-ar putea să se găsească un numitor comun. Părerea multor experți este că dl Dodon a plecat la Moscova nu să se odihnească, dar tocmai să discute și să negocieze pe marginea unor eventuale coaliții aici, în Republica Moldova: ce se poate ceda, ce nu se poate ceda, care pot fi punctele de compromis. Noi știm foarte bine de la experții ruși care sunt dorințele și care sunt năzuințele Rusiei aici, în Republica Moldova – cel puțin, să aibă acces în Transnistria, să facă rotația militarilor din Transnistria, să asigure existența Transnistriei pe linia de plutire.Al doilea lucru de mare interes pentru Rusia este să aibă acces la datele curente privind importul și exportul Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Federația Rusă ar dori să se asigure că businessmanii ruși pot veni în Republica Moldova și pot beneficia de Acordul de Liber Schimb. Și al treilea lucru de interes major pentru Federația Rusă sigur că este să mențină Moldova în spațiul care se numește „Russkii mir” prin intermediul Bisericii Ortodoxe. Mai ales după ceea ce s-a întâmplat în Ucraina, acest lucru chiar contează; și să-și mențină prezența în spațiul informațional din Republica Moldova, adică ar avea ce negocia și cu dl Plahotniuc, pentru că știm că anul trecut în ianuarie Duma de Stat a adoptat o hotărâre prin care a recomandat Guvernului rus să rezilieze contractul dintre „Pervîi kanal” și Vlad Plahotniuc aici, care asigură retransmisiunea acestuia. Nu s-a întâmplat nimic, deci ar exista teme de discuție, de interes mutual, probabil Federația Rusă ar dori ca prim-ministrul să fie totuși din partea Partidului Socialiștilor. Sunt lucruri care merită să fie luate în considerare și din acest punct de vedere cred că probabilitatea cea mai mare este să avem totuși o coaliție de centru-stânga, iar Vladimir Plahotniuc, dacă intră în acest tandem, de fapt, toată lumea a vorbit de cartel, tandem, binom, el s-a manifestat foarte clar începând cu anul 2016. Deci, aranjamentele în cadrul acestui cartel, probabil asta este ceea ce interesează acum cel mai mult, dar organele de drept și de reglementare rămân oricum în mâinile Partidului Democrat, de aceea nu ar fi o mare pierdere pentru Partidul Democrat, dacă intră în negocieri cu Partidul Socialiștilor, mai cu seamă că în orice moment Partidul Democrat, dacă va simți vreun pericol, se poate descotorosi foarte ușor de Partidul Socialiștilor prin moțiunea de cenzură, pe care blocul ACUM probabil ar susține-o, dacă nu ar decide în general să nu se implice în jocurile celor doi parteneri din cartelul politic la care ne-am referit.”Europa Liberă: Viitori parteneri...Igor Boțan: „Viitori, da.”Europa Liberă: De ce nu s-a mers, de ce PDM n-a mers pe scenariul care era cel mai des invocat, de exemplu, înaintea scrutinului, cu apelarea la transfugi din Partidul Socialiștilor? De ce?Igor Boțan: „Probabil, liderii Partidului Democrat au înțeles că aici există o problemă. Dacă nu apăreau cu inițiativa unui referendum privind mandatul imperativ pentru deputați, poate aveau mâna dezlegată să purceadă la aceste metode bine deja afirmate și folosite de Partidul Democrat. Sigur că acest referendum nu e nici un fel de impediment pentru Partidul Democrat, dar totuși toată lumea acum poate spune: „Ascultați, dlor democrați, voi ați venit cu ideea unui referendum privind mandatul imperativ, voi ați fost cei care ați spus foarte clar, la fel ca și Partidul Socialiștilor, că nu mai trebuie să avem astfel de fenomene, când deputații aleși din partea unei formațiuni iată că părăsesc formațiunea și aderă la un alt partid. Acum voi aveți chiar voința poporului exprimată la acest referendum, fie el și un referendum consultativ, care dă vot de blam, cel puțin la nivel moral, pentru cei care vor proceda de această manieră”. Dar asta nu înseamnă că nu au și pornit acest mecanism și nu au inițiat, hai să spunem așa, procedura de „convingere” a unor deputați, evident pentru stabilitate, pentru vectorul european sau pentru „pro-Moldova” ș.a.m.d. Aceste lucruri nu pot fi omise, ele probabil se întâmplă, dar nu se întâmplă în fața publicului.”Europa Liberă: Toată săptămâna trecută au existat tot felul de îndemnuri către blocul ACUM să intre într-o coaliție scurtă, de moment, ad-hoc cu Partidul Socialiștilor. Cum priviți aceste lucruri?Igor Boțan: „Ideea a fost interesantă, dar oamenii care au promovat-o, experții care au promovat această idee nu au luat în calcul faptul că deja marți dl Igor Dodon a spus foarte clar: „Nici un fel de coaliții situative, nici un fel de schimbare a sistemului electoral, Partidul Socialiștilor și domnia sa personal au promovat sistemul electoral nu de dragul ACUM, ci de dragul intereselor Partidului Socialiștilor”. Deci a răspuns foarte clar din start că această idee este irealizabilă și mai există și alți factori, care sunt absolut la suprafață, nu poți schimba liderii sau președinții unor instituții, directorii unor instituții care au mandat prescris, pentru că acest lucru este împotriva prevederilor constituționale, iar adoptarea în Parlament a unui proiect de lege, precum se vehicula că iată schimbăm din start Codul Electoral și inițiem alegeri anticipate, acest lucru este irealizabil, pentru că, în primul rând, dacă adopți o lege, trebuie cineva s-o semneze, deci trebuie să alegi președintele Parlamentului, dacă ai ales președintele Parlamentului, deja ai intrat în coaliție nu doar de moment și la urma urmei acest Cod Electoral modificat trebuie să-l promulge șeful statului, iar dl Dodon în calitate de șef al statului a spus că niciodată nu va face acest lucru, pentru că sistemul electoral mixt este exact adoptat pentru interesele Partidului Socialiștilor.Dacă nu există încredere între parteneri atunci nu poți face nici un fel de coaliții provizorii... Deci, a fost interesant să vedem cum recepționează cetățenii la astfel de mesaje și am văzut că blocul ACUM nu s-a lăsat prins în această, cum să-i zic mai bine, că nu a fost o capcană, cei care au lansat ideea au fost bine intenționați, dar au ieșit cumva din această încurcătură, hai să-i spunem așa, din această încurcătură. Dacă nu există încredere între parteneri, chiar dacă partenerii au viziuni diferite, dar nu există încredere, atunci nu poți face nici un fel de coaliții provizorii, pentru că ulterior cel care se prinde cu această momeală are de suferit.”Europa Liberă: Privind din perspectiva Dvs. lucrurile, mi se pare că sesizarea pe care au adresat-o democrații la Curtea Constituțională ar putea părea fără miză. E un proiect non-miză sau totuși există o miză ascunsă pe care nu o vede toată lumea?Igor Boțan: „Eu cred că e un proiect care trebuie să stârnească valuri în societate și să aibă mai degrabă impact politic, pentru că cei care citesc Constituția înțeleg foarte clar că singura autoritate legislativă este Parlamentul, delegarea legislativă sau asumarea răspunderii se face în fața unui Parlament plenipotențiar, care oferă mandat și vot de încredere Guvernului. Deci, mie mi se pare că tot acest proiect este oarecum o perdea de fum și am văzut reacțiile unor experți în domeniul constituțional, care au dat o caracteristică foarte, foarte clară acestui proiect.”