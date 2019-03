Insurance Europe: Clientii au un buget mai mare pentru politele de asigurare

17:30

Willis Towers Watson arata, intr-un raport recent, ca, in ultimul trimestru al lui 2018, au fost inregistrate, la nivel global, 63 de procese de investitii in tehnologia InsurTech, in valoare totala de 1,59 miliarde de dolari. Comparativ cu aceeasi perioada a anului 2017, numarul investitiilor a crescut cu 24%, in vreme ce valoarea totala a investitiilor in InsurTech s-a majorat cu 155%. Investitiile, realizate in domenii precum property/casualty, viata si sanatate, sunt la cel mai mare nivel din istorie, dupa cel de-al doilea trimestru al anului 2015.