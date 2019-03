Primarul Ruslan Codreanu cere inventarierea bunurilor de la instituțiile municipale din sfera educației. De ce?

15:50

În podul unei case din orașul francez Toulouse, în 2014 a fost găsită o pictură care înfățișează personajele biblice, Iudita tăind capul lui Olofern. Fiind plină de praf și urme de umezeală, arăta ca o operă de artă. Expertiza specialiștilor în istoria artelor a demonstrat că pictura datează din anul 1609. Concluzia lor a fost […]